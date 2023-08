“Oltraggio”, “Ambiguità”. La sinistra usa la strage di Bologna contro Meloni

La sinistra, dall’alto della sua presunta superiorità morale, continua a usare gli anniversari politici per vibrare colpi nel campo avversario. A 43 anni dalla ferità più grave dell’Italia, la drammatica strage di Bologna, l’ideologia torna a dividere in due il Belpaese. A nulla bastano le parole nette del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla matrice “neofascista” dell’attentato. A nulla servono le dichiarazioni del premier Meloni in merito. La sinistra, mediatica e non, continua a preferire la divisone ideologica all’unità nazionale. Le accuse nei confronti dell’esecutivo sono un disco rotto: “oltraggio alla memoria”, “ambiguità” sulla strage e “continuità” fasciste.

La sinistra accusa Meloni

La stampa progressista, sempre pronta a dispensare lezioni morali, non riesce a smorzare i toni. Nemmeno di fronte a una delle pagine più terribili e drammatiche del nostro Paese. Ad aprire le danze, come spesso accade, ci pensa La Repubblica. Sotto la testata si legge: “Oltraggio alla memoria” . Il riferimento, chiaro ed esplicito, è alla strage che ha colpito il 2 agosto del 1980 la stazione del capoluogo emiliano. Il sommario è ancora più divisivo: “Nell’anniversario dell’attentato Meloni ignora le sentenze sulla matrice neofascista e chiede di giungere alla verità” . E ancora: “FdI prosegue la campagna per scagionare Mambro e Fioravanti” .

Il quotidiano Domani rincara la dose e titola: “Le ambiguità di Meloni sulla strage nera” . Mentre La Stampa, ovviamente, schiera lo storico Giovanni De Luna. Il titolo del suo commento è tutt’altro che pacificatore: “Se la premier rifiuta la verità” . All’elenco non poteva mancare Il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio, per l’occasione, dà voce all’ex pm, oggi senatore del Movimento 5stelle, Roberto Scarpinato. “Meloni – sostiene l’ex magistrato -non poteva andare a Bologna”. Il motivo? Secondo Scarpinato la premier è “in continuità con i fascisti rautiani” .

La posizione del governo

Il tutto, questo il paradosso evidente, senza contare le posizioni dell’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni. “La strage di Bologna – ha detto alla vigilia il ministro della giustizia Carlo Nordio – è una ferita aperta per tutto il Paese e solo una verità senza zone d’ombra può portare ad un’autentica giustizia”. Il Guardasigilli ha poi evidenziato la verità giudiziaria che ha visto condannati come esecutori materiali e responsabili Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. “In sede giudiziaria – ha sottolineato Nordio – è stata accertata la matrice neofascista”.