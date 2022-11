Ora Calenda mette nei guai il Pd anche in Toscana

Ora il Pd rischia anche in Toscana. l dem potrebbero perdere la maggioranza che sostiene il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Dopo il passaggio del consigliere comunale fiorentino Barbara Felleca a Italia Viva, anche in Consiglio regionale vi sarebbero tre piddini pronti a fare il "salto della quaglia” dirigendosi verso il partito di Carlo Calenda. “Questione di giorni, forse di una settimana e tre eletti del Partito Democratico si iscriveranno ad Azione" , rivela al quotidiano Il Tempo un dirigente del Terzo Polo. Sarebbero personalità di spicco, stanche "del lassismo di Enrico Letta". Per il momento, però, non c'è ancora nulla di ufficiale o definitivo. "Stiamo parlando, ma i punti di contatti sono così numerosi che mi lasciano essere ottimista” , prosegue "la gola profonda" del Tempo. Se questo passaggio si concretizzasse, il Pd passerebbe dagli attuali 22 consiglieri a 19 e non sarebbe più autonomo numericamente, ma sarebbe sottoposto ai possibili 'ricatti' del Terzo Polo.