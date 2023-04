"Osservatorio indipendente per la commissione d’inchiesta sul Covid". La proposta di Alemanno per le indagini sulla pandemia

Gianni Alemanno, portavoce del “Comitato fermare la guerra”, che oggi ha organizzato a Roma, insieme a Simona Boccuti, presidente de “Il Popolo delle Mamme”, e a Rosario Del Priore, presidente de “Il Popolo italiano”, il Convegno “Verità e giustizia sulla pandemia”, ha fatto il suo plauso alla commissione per indagare sulla pandemia di Coronavirus in Italia, promuovendo la nascita di un osservatorio e di un comitato scientifico indipendente.

" Il testo unificato della Legge per istituire la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia Sars-CoV-2 rappresenta un importante risultato ottenuto da una maggioranza allargata a tutto il centrodestra e Azione-IV. Questo testo, presentato dall’on. Buonguerrieri di Fdi, attribuisce alla Commissione compiti ampi ed esaustivi per chiarire i misteri che gravano sulla nascita e la gestione della pandemia ", ha dichiarato l'ex sindaco di Roma, evidenziando la necessità di "valorizzare" questo risultato " in modo da rendere giustizia a tutti coloro che hanno sofferto durante l’emergenza e da prevenire il ripetersi degli stessi errori nel caso di una nuova pandemia ".

Alemanno ha spiegato che l'osservatorio " deve essere in grado di denunciare pressioni politiche e lobbistiche, correggendo eventuali errori nella raccolta delle informazioni e nelle audizioni. Tutte le associazioni nate spontaneamente per protestare contro i lockdown, il Green pass e gli obblighi vaccinali devono essere ascoltate, così come i medici protagonisti di terapie alternative a quelle imposte dal ministero della Salute e gli scienziati che hanno evidenziato i problemi dei vaccini e la diffusione di reazioni avverse ".