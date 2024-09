Ostia, politico sorpreso in pineta in atteggiamenti intimi con una donna: scoppia la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Bufera nel territorio del Municipio Roma X, per la precisione a Ostia, dove un politico locale sarebbe stato sorpreso in atteggiamenti intimi con una donna all'interno della pineta. Sul caso è scoppiata un'accesa polemica, col diretto interessato intervenuto per smentire la vicenda.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito da Il Messaggero l'episodio risalirebbe a una decina di giorni fa. Due agenti della polizia locale impegnati nei controlli antincendio avrebbero sorpreso il politico in atteggiamenti intimi con una donna. I due si trovavano nella zona della pineta di Ostia, in un'area vietata alle auto, motivo per cui vigili si sarebbero avvicinati. Sembra che i poliziotti si siano limitati ad ammonire il politico, invitandolo a ricomporsi e ad abbandonare il posto. Non sarebbe però scattata la sanzione per violazione del divieto d'accesso, né la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Il fatto è rimbalzato sui social, ed è circolata la voce che il protagonista di questa storia sarebbe un autorevole esponente del Pd eletto con una lista civica. Sulla vicenda permane il massimo riserbo. A fare chiarezza potrebbe essere il verbale che i vigili urbani hanno ancora il tempo di redigere.

La smentita del presidente del X Municipio