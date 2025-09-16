Il Papa dà la sveglia a Saviano, che scoppola ai pm e i ProPal: quindi, oggi...

- Ha ragione Pigi Battista quando sostiene che i ragionamenti di Saviano su Charlie Kirk ("non provo empatia") sono "aberranti" e "pericolosi". “Io spero che sia una gaffe quella di Saviano, altrimenti è una nefandezza senza fine. Decidere a priori quale vita possa essere rispettata e quale no”. E ancora: “È pericolosissimo, anche per Saviano. Perché chiunque può alzarsi domani e dire che la vita di Saviano non va rispettata”. Applausi a scena aperta.

- Applausi anche per Papa Leone XIV che oggi, durante l'incontro col nuovo Ambasciatore Usa, ha fatto sapere che prega per Kirk, per sua moglie e per i figli. Leone XIV “si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo”, ha spiegato il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruno. Ecco. Non serviva niente di più, caro Saviano. Non bisogna empatizzare, tifare, sposare le tesi del predicatore MAGA. Bisogna solo avere un po' di rispetto per un tizio che non ha ucciso nessuno ed esprimeva solo le sue idee. Giuste o sbagliate che fossero.

- Insomma: non che Prevost abbia citato Saviano, però sì, le sue parole ci sembrano una sveglia a Mr. Gomorra. Che avrebbe fatto meglio, per una volta, a stare zitto.

- Guardate che le motivazioni del Riesame sulla scarcerazione di uno degli indagati dell'inchiestona milanese sull'edilizia è incredibile. Una scoppola pazzesca ai pm. La conferma che: a) l'indagine è tanta panna montata spalmanta sul nulla; b) le tesi dei pm non vanno prese per oro colato, visto che i magistrati possono prendere fischi per fiaschi come confermano i giudici del Riesame; c) i giornali prima di cavalcare certe indagini dovrebbero andarci coi piedi di piombo; d) hanno fatto male i politici che si sono dimessi a farlo, con certa magistratura bisogna resistere, resistere, resistere.

- Oggi a Pavia i ProPal hanno fatto irruzione durante una lezione universitaria e hanno impedito al professore di concludere il suo discorso. Eccoli, i violenti. Tanta stima invece per il docente che, invece di piegarsi alla prepotenza dei soliti noti, li ha presi a male parole, li ha chiamati "fascisti" e ha urlato "andate via". Lodevole.

- Ps: questi studenti nascono dallo stesso brodo culturale di quelli che qualche mese fa si sono presi le manganellate dei poliziotti durante le proteste di piazza, manganellate che tanto scandalo provocarono. Ecco, forse magari ne sarebbero servite di più?

- Resto sempre sconcertato quando Mario

fa le prediche all'Europa. Non che non abbia ragione, sia chiaro. Ma non è che fino a ieri faceva il giardiniere: ha guidato la Bce e per diversi mesi pure uno dei Paesi fondatori dell'Ue. Non poteva pensarci prima?