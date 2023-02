Qatargate, arriva la revoca dell'immunità per Cozzolino e Tarabella

I riflettori sull’indagine ribattezzata Qatargate erano spenti da qualche giorno. La richiesta di revoca dell’immunità fatta dalla procura federale Belga e presentata alla presidente Roberta Metsola era al vaglio della Commissione giuridica del Parlamento Europeo. Martedì scorso la commissione (Juri) ha votato all’unanimità la revoca dell’immunità parlamentare per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. Oggi il verdetto finale del Parlamento Europeo: la plenaria ha votato oggi a Bruxelles in favore della rimozione dell’immunità dei due eurodeputati coinvolti nel presunto giro di mazzette europeo.

Il via libera del Parlamento Ue

Il “socialist job”, descritto da Giorgia Meloni, si sta trasformando in realtà. Dopo le ammissioni di Antonio Panzeri e il suo patteggiamento firmato con la procura di Bruxelles, oggi arriva un’importante svolta nell’ambito dell’inchiesta guidata dal giudice istruttore Michel Claise. Nella mattinata di martedì 31 gennaio, la commissione giuridica del Parlamento Europeo (Juri) aveva votato all’unanimità per la revoca dell’immunità ma la decisione del Parlamento europeo a riguardo era attesa per questa mattina alle ore 11. La decisone è arrivata e, senza troppi colpi di scena, è arrivato anche il via libera della Plenaria dell’Eurocamera alla revoca dell’immunità gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino.

Il voto per entrambe le revoche è avvenuto per alzata di mano: presente, in Aula, anche l’eurodeputato Marc Tarabella. Il deputato socialista italo belga, come aveva preannunciato nelle scorse settimane, ha votato a favore della perdita delle guarentigie che impediscono alla giustizia di un Paese membro di mettere in stato di fermo un membro dell’Eurocamera. Al termine del voto in Aula sono arrivate le prime dichiarazioni a caldo dell’europarlamentare belga: “Sono vento espressamente per votare a favore della revoca della mia immunità parlamentare che ho chiesto fin dall’inizio” . Questo, secondo il punto di vista di Tarabella, “mi permetterà di esprimermi davanti agli inquirenti che vogliono pormi delle domande, ora lo possono fare in modo che la giustizia possa fare il suo lavoro”.

L'iter per la revoca dell'immunità

La procedura di revoca, piuttosto lunga e complicata, sarà completata quando la decisone verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti. L’iter di revoca è iniziato il 16 gennaio scorso, quando dopo aver ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Belgio nell’ambito dell’inchiesta della Procura federale, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato l’avvio della procedura. Le richieste sono state deferite alla commissione giuridica competente (Juri), che ha adottato le sue raccomandazioni nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio. La proposta di risoluzione della relatrice Manon Aubry raccomandava la revoca dell’immunità dei deputati Cozzolino e Tarabella, in modo da consentire lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità belghe.