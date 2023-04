"Parole pessime sul Cav, capisco l'indignazione". Il "fuoco amico" su Calenda

Tutta la politica, superando gli steccati delle divergenze di idee e dei colori, in queste ore fa quadrato attorno a Silvio Berlusconi. Davanti alla malattia non esistono divisioni tali da non esprimere vicinanza a un uomo che sta combattendo la sua battaglia più dura. Ci sono alcune eccezioni, rappresentate da Giuseppe Conte e dai pentastellati, che solo dietro sollecitazione hanno espresso la loro solidarietà al Cavaliere, e da Elly Schlein, che mentre molti dei suoi parlamentari hanno giustamente rivolto il loro sincero e accorato augurio al presidente di Forza Italia, prosegue in un imperterrito silenzio come il suo predecessore, Enrico Letta.

Poi c'è Carlo Calenda, che prima si espone con dichiarazioni discutibili, poi cerca di mettere una pezza su quel buco, che diventa pure peggio, e infine si lagna per le reazioni indignate di Forza Italia. Ma c'è anche chi, come Matteo Renzi, da tre giorni invia i suoi messaggi di pronta guarigione a Berlusconi, nonostante le note divergenze politiche.

Il discorso fatto da Carlo Calenda non è piaciuto, e non solo a Forza Italia. Roberto Giachetti, deputato di Azione-Italia Viva, durante la rassegna stampa che tutte le mattine conduce su Radio Leopolda, ha dichiarato: " Le parole di Carlo Calenda su Berlusconi sono davvero pessime. Capisco l'indignazione di Barelli ". Ieri sera, nel tentativo di riparare a quanto detto poche ore prima, quando sembrava parlare già di un post-Berlusconi per la politica italiana e per la stessa Forza Italia, Carlo Calenda ha scritto in un tweet: " Veramente ho detto che spero solo che venga restituito alla famiglia e che comunque la si pensi è un leone ".

Questa mattina ha provato ha rimediare, dicendo che si augura il suo rientro a casa in tempi brevi e bacchettando i colleghi della sinistra: " Le mie parole nei confronti di Berlusconi sono sempre state sempre non solo rispettose, ma anche di augurio a differenza da altri leader dell'opposizione che nulla hanno detto. Penso che questo sia un grave errore ". Ma quanto detto in precedenza non si può certo cancellare. Un atteggiamento del tutto diverso è quello che, fin dalle prime ore del ricovero, ha assunto Matteo Renzi.