Patriarcato in crisi anche nel M5S

Ascolta ora 00:00 00:00

Il patriarcato? È in crisi, lo ha spiegato anche il professor Cacciari nel programma "Lo Stato delle cose" condotto da Giletti. Dunque l’uomo perde quel suo dominio nei confronti della donna, la patria potestas rivede i propri confini. D’accordo. Ma come la mettiamo con la disputa dello ius primae potestatis tra i due Giuseppe del Movimento 5 stelle? Grillo e Conte si disputano il primato, il loro patriarcato non viene assolutamente censurato o deriso dagli iscritti e dai soci del partito democratico, anzi si procede per teorie distinte, in verità per la proprietà transitiva illustrata dal professor Cacciari di cui sopra, l’uomo Beppe ha dovuto fare un passo indietro, anzi è stato del tutto estromesso dal dialogo e dal confronto, battuto, sconfitto, eliminato dalla donna Giuseppe.

Mettiamola così e nemmeno per scherzo, del resto lo stesso patriarca si è ribellato, rivuole la sua poltrona, mette in dubbio il voler del popolo, la scatoletta di tonno è scaduta, del resto la didascalia del suo pensiero sta tutta nelle parole riservate alla vicenda nella quale è coinvolto suo figlio insieme con altri sodali, anche in questo caso sbagliando i calcoli: "...

E poi c'è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c'è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così... perché sono quattro coglioni".

Errore di aritmetica e di gonadi, i giovani erano in quattro, dunque moltiplicati gli attributi di ognuno, fanno otto, relativi a quattro teste di. Vaffa.