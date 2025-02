"Sono rimasto paralizzato": la confessione choc dell'ex Iena

Ascolta ora 00:00 00:00

Preoccupazione per l'ex Iena Dino Giarrusso, finito in ospedale dopo aver accusato un malore. L'episodio si sarebbe verificato nel corso della serata di giovedì, quando l'opinionista politico ha cominciato ad avvertire degli strani disturbi, fino a restare paralizzato. A quel punto ha deciso di contattare un'ambulanza e di farsi portare in pronto soccorso.

A raccontare l'accaduto è stato proprio l'ex esponente del Movimento 5 Stelle, che ha postato sui social una foto che lo ritrae in ospedale, disteso su un lettino di degenza. Dopo aver rassicurato tutti i suoi follower, Giarrusso ha spiegato: "Mi sono sentito male, un malore improvviso molto potente, che mi ha letteralmente paralizzato e costretto a chiamare un'ambulanza che mi ha portato d'urgenza in ospedale per accertamenti" .

Giarrusso ha voluto precisare che i medici non avrebbero riscontrato nulla di grave, anche se nelle prossime settimane dovrà effettuare ulteriori esami per chiarire la sua condizione clinica. Tutto fa però pensare che si tratti di un malore passeggero. " La ragione per cui vi racconto questo è che mi preme ribadire ancora una volta, quanto sia importante il sistema sanitario nazionale ", ha aggiunto. "La sanità in Italia ha tanti problemi e difetti, ma certamente siamo dei privilegiati rispetto ai cittadini di altre nazioni, dove per un'emergenza come questa o sei ricco o rischi di lasciarci la pelle. Abbiamo il dovere di preservare la sanità pubblica, semplificarla, aumentare le risorse economiche a disposizione e soprattutto azzerare gli sprechi, dai quali quasi sempre dipendono le inefficienze. Viva la sanità pubblica per tutti!" , ha concluso.

A riprova del fatto che il malore non doveva essere nulla di grave, l'ex Iena è poi stata ospite della trasmissione L'Aria che tira. Tanti i commenti sotto il post dell'ex grillino, anche da parte di amici e colleghi come Naike Rivelli, Moreno Pisto e Manuela Moreno. Tutti hanno augurato a Dino Giarrusso una pronta guarigione.

Non sono mancati anche coloro che hanno ricordato all'opinionista politico i problemi della decantata, spiegando che in alcuni nosocomi non è neppure possibile trovare un posto per il ricovero e c'è gente lasciata nei corridoio degli ospedali sulle barelle.