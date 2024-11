Puglia, molotov contro la casa dell'eurodeputato di FdI: era in casa con la famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un atto vile e intimidatorio nella notte ha colpito Francesco Ventola, il cui portone di casa è stato bruciato mentre era in casa con la sua famiglia a Canosa di Puglia. Per fortuna non ci sono stati feriti nell'attacco ricevuto dall'abitazione dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, ma resta la grande paura e lo sgomento per un gesto che avrebbe potuto provocare gravi danni a cose e soprattutto a persone. Sul posto sono prontamente intervenuti sia i vigili del fuoco sia gli agenti della polizia. " Non è stata una notte facile e lo spavento rimane. Non voglio fare congetture, confido nell'attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili ", ha affermato Ventola.

Dalle prime ricostruzioni non è ancora chiaro se si sia trattato di un lancio di una molotov o di un liquido infiammabile che qualcuno avrebbe cosparso sul portone prima di appiccare le fiamme per poi darsi alla fuga. Nelle prossime ore bisognerà fare luce sulla vicenda e provare a ricostruire la dinamica dei fatti; potrebbero rivelarsi fondamentali eventuali testimoni e soprattutto le immagini catturare dalle telecamere di videosorveglianza installate nei paraggi.

Sull'episodio è intervenuto Ignazio La Russa, secondo cui le modalità ricordano " quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma, i quali persero la vita dopo un incendio appiccato nel cuore della notte alla porta di casa ". Il presidente del Senato ha espresso " la vicinanza più sentita " a Ventola e alla sua famiglia.

Il coro di solidarietà si è immediatamente sollevato in Fratelli d'Italia. Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, capodelegazione di FdI a Bruxelles e copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, si sono detti convinti del fatto che Ventola non si lascerà intimidire da ciò che ha subìto: " È un politico innamorato del suo territorio e stimato per capacità e moderazione. Auspichiamo che le indagini già avviate dalle autorità competenti facciano presto chiarezza su questo gravissimo episodio e ne assicurino i responsabili alla giustizia ".

Ha fatto sentire la propria voce anche Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, che ha fatto notare come tutto ciò sia il " sintomo di un clima intimidatorio che però non ci spaventa e non scalfisce la nostra determinazione ".

Conosciamo da sempre Francesco come uomo, i suoi concittadini lo hanno apprezzato come sindaco della sua città e presidente della Provincia Bat, ma noi lo abbiamo conosciuto come consigliere prima e poi capogruppo e sappiamo che ogni sua azione politica è improntata alla serietà, prima ancora che nelle indiscusse capacità

Condanna e vicinanza sono arrivate pure dal gruppo di Fratelli d'Italia in, che si è appellato alla polizia e alla Procura di Trani affinché riescano a individuare al più presto i responsabili: "".