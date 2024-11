Scuola, scritte con simboli anarchici e stella a 5 punte contro Valditara. Meloni: "Gesto vile, piena vicinanza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Scritte con simboli anarchici e stella a 5 punte sono comparse nella notte sulla facciata della sede del Ministero della Pubblica Istruzione in viale Trastevere a Roma: "1 04 morte di Stato, non è l'immigrazione ma la vostra educazione " e " Valditara fai schifo, non può patriarcare per sempre, dimettiti ".

I riferimenti al ministro

Le frasi sono un chiaro riferimento alle parole pronunciate lunedì dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara relative al patriarcato e all'incremento dei fenomeni di violenza sessuale legato in qualche modo all'immigrazione illegale.

Le parole di Valditara

Il ministro aveva inviato il 19 ottobre un videomessaggio durante la presentazione alla Camera dei deputati della Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin. " La visione ideologica vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. Ma come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sulla eguaglianza ".

Aggiungendo poi una riflessione sui migranti: " Deve essere chiara a ogni nuovo venuto la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso. Occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale ".

Il gesto

Dure parole contro il ministro si sono levate dall'opposizione, e nella notte sono state realizzate le scritte accompagnate da una stella a 5 punte e dal simbolo anarchico della freccia nel cerchio. Ignoti al momento gli autori del gesto.

Il messaggio su X di Giorgia Meloni

Solidarietà da parte del Pesidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su "X" ha espresso vicinanza al ministro Valditara: " Le scritte intimidatorie e i simboli anarchici comparsi sul

Ministero dell’Istruzione sono un gesto vile e inaccettabile. Piena vicinanza al Ministro @G_Valditara, sicura che il suo impegno non sarà fermato da queste provocazioni", si legge sul suo profilo