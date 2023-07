La Schlein se ne lava le mani e il Pd va in tilt sull'utero in affitto

Voto a favore? Voto contro o non voto proprio? Il Pd, dopo un lungo travaglio interiore, per evitare di sembrare troppo diviso al suo interno su quei temi che in un recente passato si chiamavano ‘eticamente sensibili’, ha scelto tutte e tre le opzioni.

Il Pd, dopo una lunga riunione del gruppo a Montecitorio, ha deciso che voterà contro l'istituzione del reato universale di maternità surrogata, ma a favore degli emendamenti per la trascrizione dei figli. Il nodo più controverso era, però, sull’atteggiamento da tenere sull'emendamento presentato dal segretario di +Europa, Riccardo Magi, per il riconoscimento della Gpa solidale. Qui, come spesso capita, il Pd ha deciso di non decidere preferendo non partecipare al voto piuttosto che astenersi, una scelta che avrebbe comunque diviso i deputati dem.Al termine della lunga riunione di ieri sera, infatti, l’astensione sembrava l’ipotesi più probabile, ma oggi la linea è cambiata. L'astensione, come spiegano all’Ansa alcune fonti parlamentari, implicava un giudizio nel merito dell’emendamento del radicale Magi, mentre la non partecipazione parte da una distinzione sul metodo. Per i deputati dem, che su questo tema sono alquanto divisi, astenersi avrebbe significato prendere una posizione, in un momento in cui la discussione sulla gpa dentro il Pd è ancora aperta e molto accesa. La proposta del deputato Magi viene considerata come una nuova legge che non è, quindi, votabile dentro un'altra legge su un tema così delicato.