Il Pd usa gli atleti-poliziotti per lo spot per il No al referendum

Un video postato sui profili social del Pd con gli azzurri del curling Constantini e Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro a Pechino 2022, per promuovere il no al referendum sulla giustizia ha provocato la reazione del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che al telefono con l'Ansa ha voluto dichiarare: "Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere".

Nel filmato, si vedono gli atleti impegnati nella competizione, e sul disco di granito utilizzato nella gara è stata sovrapposta la scritta "Il tuo no al referendum". Il video si conclude con l'invito a esprimere una preferenza contraria alla riforma della giustizia. Ennesimo tentativo del Pd, dunque, di portare la discussione politica al di fuori dei luoghi che ad essa dovrebbero essere dedicati, e una mossa contro gli inviti giunti da più parti a considerare lo sport e le Olimpiadi in particolare come un'occasione di unione.

"Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l'Italia a un eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso. Oltre che irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa", ha detto all'Adnkronos Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"È davvero vergognoso utilizzare l'immagine di due atleti italiani con l'obiettivo di pubblicizzare il 'no' a una consultazione popolare. Così si politicizza il referendum e nello stesso tempo si offende lo sport intero e l'immagine dello stesso Pd".