"Un errore candidare Soumahoro". Fratoianni si pente e insiste sulla Salis

Sì, fu un errore candidare Aboubakar Soumahoro alle elezioni politiche del 2022. Il pentimento, l’ennesimo, è firmato da Nicola Fratoianni, leader di alleanza Verdi-Sinistra insieme al collega green Angelo Bonelli. I fatti sono noti: prima definito simbolo della nuova sinistra, icona delle battaglia per i migranti, e poi elemento di imbarazzo, da scaricare il prima possibile. Il sindacalista con gli stivali è finito al centro delle polemiche per i guai giudiziari delle cooperative di famiglia e sono bastati pochi giorni per sancire la rottura con il partito, con l’immediata presa di distanze dei leader.

Oggi, ai microfoni del Tirreno, Fratoianni è tornato a parlare di quella scelta: "Eravamo convinti che quella figura potesse dare più visibilità alla battaglia. Soumahoro non è indagato, ma contro di lui i giornali di destra si sono scatenati, sebbene la destra schieri ai massimi livelli persone indagate accusate di reati ben più gravi" . Le solite supercazzole per denigrare l’avversario, ma la sostanza è chiara, netta: candidare Soumahoro fu un errore.

Sembrano passati anni dalle lacrime e dall’emozione di Bonelli per la candidatura del sindacalista di origini ivoriane, dall’ingresso di Soumahoro alla Camera con gli stivali di gomma, dai grandi festeggiamenti per le battaglie per i migranti. Tutto si è dissolto e non senza strascichi. Il 43enne ha stroncato senza mezzi termini il trattamento ricevuto, mentre i leader di Avs hanno progressivamente provato ad archiviare quanto accaduto, scaricando l'ormai ex beniamino rosso. Lo stesso Fratoianni è intervenuto a più riprese sulla vicenda. E nel novembre del 2022 utilizzò parole molto diverse da quelle di oggi, all’epoca nessun pentimento per la candidatura: “La sua era una candidatura che aveva la forza di consolidare alcune tematiche che per noi sono centrali. Pentito? No, quei temi sono essenziali per una forza come la nostra” .

Lasciando da parte rimorsi e contrizioni, resta la scelta di Avs di puntare su Soumahoro per acchiappare qualche voto. Il modus operandi è chiaro: il nome conta più delle idee politiche. E chissà cosa ci riserverà il futuro in caso di elezione all'Europarlamento di Ilaria Salis..