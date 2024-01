"Potevamo farli sbavare". La toga rossa anti-governo non si pente: "Scelta giusta"

Articolo in aggiornamento

Marcello Degni, consigliere della Corte dei Conti, non fa passi indietro in merito alle sue dichiarazioni ma, anzi, le rivendica con orgoglio: " Era una critica riferita al metodo non al contenuto della manovra ". Così ha spiegato a La Stampa. Le sue dichiarazioni sono state molto criticate e hanno scatenato un caos politico nei giorni scorsi, per il tono del messaggio lasciato sul social X: " Occasione persa. C'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti ". Il plurale usato per rivolgersi all'opposizione nell'andare contro la maggioranza di governo ha scatenato le polemiche ma lui sembra non interessartene: " Ho solo espresso il rammarico perché l'opposizione avrebbe potuto sfruttare di più gli strumenti del diritto parlamentare per marcare meglio la maggioranza sulla manovra "