A Pesaro il Pd boccia il contrasto al bullismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Pd vota contro il contrasto al bullismo. È successo al Comune di Pesaro dove è stata bocciata per soli due voti una mozione presentata dal consigliere forzista Antonio Bartolomei.

Il deputato Francesco Battistoni, segretario regionale di Forza Italia nelle Marche, parla di “una brutta pagina politica che rileva l'ipocrisia della maggioranza a guida Pd". L’esponente azzurro si dichiara amareggiato soprattutto perché “la mozione di Antonio è nata dalle sue esperienze personali, vissute da adolescente. Ferite che – aggiunge Battistoni - hanno segnato la sua vita, così come quella della sua famiglia”. Secondo il deputato azzurro si tratta di “una pagina vergognosa che svilisce la politica” vista e considerata anche la commozione provata da Bartolomei mentre stava illustrando il suo provvedimento. Una commozione di fronte alla quale la maggioranza di centrosinistra non è riuscita a mettere da parte l'ideologia e le scelte di partito in favore di un bene comune che riguarda tutti noi e soprattutto i giovani”. Battistoni ha, dunque, ringraziato Bartolomei “per il suo coraggio, per aver messo a nudo le sue fragilità dimostrando che la politica, quella vera, si fa col cuore e con la passione”. Ora, in segno di sostegno al consigliere azzurro di Pesaro, Forza Italia presenterà in tutti i comuni delle Marche la stessa mozione appena bocciata.

A stupire il gruppo dei consiglieri azzurri di Pesaro sono state soprattutto le parole espresse dalla consigliera Simonetta Drago del Pd che, in Aula, aveva detto: “Non si lavora di pancia ma si lavora con la testa: a questo punto la presente mozione mi pare poco funzionale, poco rispettosa e pretestuosa. Poco funzionale perché, se l’obiettivo fosse stato davvero il contrasto al bullismo, si sarebbe dovuti partire dal lavoro in commissione, luogo deputato ad un confronto approfondito e non estemporaneo. Poco rispettosa del grande lavoro che le scuole svolgono da anni. Ecco così pare misconosciuto… Da quanto detto mi pare evidente anche il carattere pretestuoso e strumentale della mozione, ma il tema mi sembra troppo importante e delicato per farne oggetto di visibilità politica e mera propaganda".

Nella mozione, il gruppo azzurro chiedeva al sindaco Andrea Biancani e alla giunta comunale di Pesaro di avviare un progetto nelle scuole "finalizzato al contrasto di ogni forma di bullismo e di

odio" e di prevedere incontri di formazione per docenti e personale scolastico e la nascita di uno sportello di ascolto dentro gli istituti scolastici, coinvolgendo anche le famiglie, gli studenti e le associazioni locali.