"Più controlli su chi sta in smart working". La stretta di Zangrillo

Controlli sul rendimento di chi è in smart working: questa la stretta annunciata dal ministro Paolo Zangrillo. Il governo è al lavoro per prorogare la possibilità di lavoro agile per fragili e genitori di minori di 14 anni nel settore privato, ma il titolare della Pubblica amministrazione ha acceso i riflettori sulla necessità di una “vera rivoluzione culturale” per rendere lo smart working pienamente efficace.

Soffermandosi sul pubblico, l’obiettivo è quello di non pregiudicare i servizi erogati agli utenti: “La misurazione della performance non deve essere un tabù: occorre passare dalla logica di controllo a quella della responsabilità, ovvero definire gli obiettivi e misurare i risultati. Un compito che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato il primo dicembre dal Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge Pnrr2, affida ai dirigenti” , la sua analisi a Il Messaggero.

Zangrillo: “Impegno a trovare risorse sui contratti”

Altro dossier sul tavolo di Zangrillo è il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici per il triennio 2022-2024. Il ministro ha confermato l’impegno per il prolungamento, ma nella manovra non c’è uno stanziamento specifico. Dopo aver chiuso la tornata 2019-2021, a novembre è arrivato lo sblocco dei contratti di sanità, scuola ed enti locali. In totale, 5 miliardi di euro a 2,2 milioni di dipendenti: “Ora bisogna guardare al futuro, ma con senso di responsabilità. Confermo quindi l'impegno a coltivare un dialogo costruttivo con le parti sociali, per avviare una nuova stagione contrattuale che tenga in considerazione il particolare momento in cui viviamo” . L’obiettivo, ha aggiunto, è di trovare le risorse finanziare già nei prossimi mesi.

Pubblica amministrazione e Pnrr