Pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia

Ascolta ora 00:00 00:00

«È Natale a Palazzo Lombardia», questo il titolo degli eventi organizzati dalla Regione per le festività nella piazza e negli spazi, compresi tra via Melchiorre Gioia e via Galvani, dove ha sede la Giunta. Tra gli eventi l'inaugurazione della grande pista di pattinaggio oggi (ore 17.30), alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Per l'occasione è prevista un'apertura speciale del Belvedere del 39esimo piano dalle ore 18.30 alle ore 20.30 eccezionalmente senza prenotazione obbligatoria. Ai margini della pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di Milano, saranno presenti, tra gli altri, oltre a diversi esponenti della Giunta regionale, anche Tina e Milo, le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Mentre monsignor Giuseppe Vegezzi impartirà la benedizione natalizia per l'apertura dell'iniziativa. Previsto anche un momento musicale con il coro «I piccoli cantori di Milano» ed una esibizione del pianista Davide Locatelli.

Subito dopo il taglio del nastro, nello spazio «Isola Set», l'apertura della mostra «Arte nel cuore» che presenterà, tra le altre opere, otto capolavori di Andy Warhol. Intanto ieri è stato inaugurato a Palazzo Pirelli il tradizionale presepe natalizio (nelal foto), nel foyer del Consiglio regionale e l'albero di Natale.