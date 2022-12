"Ognuno si prenda le sue legnate". Lo scaricabarile Pd su Qatargate e Soumahoro

Dopo i giorni dei silenzi imbarazzati e delle prime timide esternazioni, a sinistra è partito lo scaricabarile. Ciascuno si becchi il proprio scandalo: ora è il momento dei distinguo pure tra i compagni. Le scomode vicissitudini che hanno lambito l'area progressista e disintegrato il moralismo rosso sono effettivamente diventate un impaccio, un fastidio politico da scrollarsi di dosso. Così nel Pd c'è chi ha iniziato a rialzare la testa e a sostenere che il caso Soumahoro e il Qatargate non sono sarebbero affare dei dem. Questi ultimi non c'entravano, non sapevano. Forse erano distratti. In ogni caso, quelle spinose traversie non sono dipese da loro.

A lanciare la patata bollente verso gli altri partiti di sinistra è stato in particolare il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori. Sui social, il primo cittadino bergamasco si è lasciato andare a uno sfogo chiedendo ai dem un moto d'orgoglio rispetto alle vicende che stanno facendo vacillare la presunta "superiorità morale" dei progressisti. " Fatemi capire: Soumahoro è della ditta Bonelli&Fratoianni; Panzeri è di Art.1. Com'è che tutto finisce in conto al Pd? ", ha scritto Gori sul popolare social network. E ancora: " Adesso, per cortesia, ognuno si prende le legnate che gli toccano. E il Pd tiri fuori un po' di orgoglio e di amor proprio, che cavolo ". Un ragionamento formalmente corretto, ma nei fatti alquanto discutibile.

Come può il principale partito della sinistra italiana chiamarsi fuori da situazioni che hanno scosso i comprimari della coalizione progressista? Il caso Soumahoro peraltro riguarda tematiche sui quali il Pd si è sembre battuto, facendo la morale a quanti avevano una diversa visione del mondo. Non solo: nello stesso partito di Enrico Letta c'era chi guardava con ammirazione al deputato ivoriano (estraneo all'inchiesta, non indagato, ma politicamente chiamato a dare spiegazioni), considerandolo una sorta di "Papa straniero" al quale votarsi. Prima di voltargli le spalle, i dem ammiravano Aboubakar e forse invidiavano l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana per averlo arruolato tra le proprie fila.