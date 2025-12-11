Leggi il settimanale
Poco Allah, tanti soldi

Il risarcimento di 20mila euro preteso da Vittorio Feltri non è un caso. Né un fatto isolato. Fa parte invece di una precisa strategia

Un ginepraio di associazioni, finanziatori, lobby. Un labirinto di sigle che spaziano dai compagni dell'Arci ai Soros boys con relativi milioni. Se guardi dietro l'islam che si espande a macchia d'olio nelle città, ci trovi poco Allah e poco Corano, ma se hai bisogno di quattrini per finanziare un centro culturale musulmano, magari senza permessi del Comune, o se decidi di portare a processo chi dice cose che non ti piacciono, troverai supporto. Economico e tecnico. Fior di avvocati addestrati a muoversi fra le pieghe del diritto a caccia di cavilli cari al Profeta e utili alla causa della Fratellanza musulmana. E così il risarcimento di 20mila euro preteso da Vittorio Feltri non è un caso. Né un fatto isolato. Fa parte invece di una precisa strategia che l'eroina del fronte pro Pal Francesca Albanese conosce bene. E che si manifesta come una crociata islamista contro la stampa e chiunque metta in dubbio i veri obiettivi delle associazioni islamiche in Italia. Esattamente come faccio io, che non credo più alla contrapposizione fra islam moderato e non.

Il Giornale non si farà spaventare. Né dalle querele temerarie di lorsignori né dagli attacchi che ogni giorno ci arrivano dalla sinistra radicale e dalle sue sigle antisemite.

Ci chiamano islamofobi e io rispondo: se con questo termine si intendono coloro che difendono la libertà, che nel mio modello di democrazia spazia dal piatto di salame, al presepio a scuola fino alla denuncia di una comunità che impone il velo alle donne e la Sharia ai suoi fedeli, la jihad ai suoi nemici, ergendosi al di sopra delle nostre leggi, allora io mi dichiaro islamofobo. E credo che non vi sia altra strada. Nel frattempo rilanciamo la nostra colletta di 20mila euro in prosciutti per difendere Vittorio Feltri.

