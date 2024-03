"La politica non si improvvisa". Pier Silvio Berlusconi nega per ora la discesa in campo

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del colosso dei media e della comunicazione MFE - MediaForEurope, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera, affrontando a tutto campo temi come la politica e il futuro del mondo radiotelevisivo. Secondogenito di Silvio Berlusconi, fin da giovanissimo lavora a Mediaset, dove ora ricopre la carica di vicepresidente e amministratore delegato. Viene spesso associato a Forza Italia, anche se per il momento ha sempre negato una sua "discesa in campo" sulle orme paterne. Molti lo considerano l'erede politico del padre ma finora, nonostante le "sirene", ha respinto l'idea.

Una posizione confermata anche nell'ultima intervista, in cui spiega che " la politica è una cosa seria, non ci si può improvvisare ". Una posizione che, come in passato, non rappresenta un no secco ma l'ammissione di una non adeguata preparazione per affrontare un mondo al quale lui è estraneo. D'altronde, raccogliere l'eredità politica del padre è una responsabilità enorme. Ovvio che, come spiega al quotidiano di via Solferino, " da cittadino e da imprenditore penso che il ruolo di Forza Italia nel portare avanti il pensiero di mio padre, liberale e moderato, sia fondamentale come parte di questo governo e per il futuro del nostro Paese ". Ma, ha tenuto a ribadire, " io faccio l'editore e ora ho un progetto europeo da portare avanti ". Il progetto europeo, ambizioso ma ricco di soddisfazioni, come dimostrano i risultati della raccolta pubblicitaria in Italia e in Spagna, che nel primo trimestre 2024 " fa vedere un +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ".