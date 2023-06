Carta igienica, urla, insulti: il solito odio dei no-Ponte contro Salvini a Messina

Convegno a Messina per parlare del Ponte sullo Stretto, presente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ma anche il solito gruppetto di contestatori. Dopo i "No Tav", ecco i “No Ponte”, ovvero i manifestanti contro l’opera per collegare Calabria e Sicilia fortemente voluta dal segretario della Lega. “Il ponte non lo farete” , uno degli slogan scanditi dai manifestanti presenti all’ingresso dell’imbarco dei traghetti in Rada San Francesco. E ancora: “Salvini merda”, “venduto”, “coniglio, esci se hai coraggio” tra un lancio di un rotolo di carta igienica e l’altro.

Salvini contestato a Messina: “No al Ponte”

Secondo i contestatori, il Ponte sullo Stretto non sarà “risolutivo” ma si tratta soltanto di un cappello che vuole mettere il governo. E allora ecco decine di attivisti con cartelli e striscioni per contestare il titolare delle Infrastrutture, in prima linea per la realizzazione dell’opera: “Il ponte è un progetto vecchio e risponde a una logica economica di 70 anni fa” , la versione di un manifestante al Fatto Quotidiano. Secondo il comitato “No Ponte”, le priorità dovrebbero essere le piccole opere tra Calabria e Sicilia, necessarie per “vivere dignitosamente”.

“Avanti con i sì”

Salvini non si è lasciato intimidire dal gruppetto di contestatori e ha ribadito il pieno sostegno del governo al progetto. “Per decenni il Paese è stato bloccato da chi ha detto no al lavoro, allo sviluppo, all’ambiente e alla crescita: se queste sono le loro “motivazioni”, vuol dire che siamo sulla strada giusta” , le parole del segretario della Lega: “Avanti con i sì, in tutto il Paese”.