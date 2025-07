Un altro sì per il ponte sullo Stretto: quando partiranno i cantieri

Ormai ci siamo, è davvero il rush finale: il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato gli ultimi documenti utili per far partire i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. A questo punto, l'approvazione del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) dovrebbe arrivare la settimana prossima e con essa la data per l'avvio dei cantieri prevista per settembre.

Le parole di Salvini

" Da settembre vedrete lavori in corso ": lo ha dichiarato il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul ponte sullo Stretto. " Dopo l'ok al progetto definitivo ci sono gli espropri, le indagini sul sottosuolo e i primi operai al lavoro. Ci sarà la formazione per avere ragazzi pronti per essere sul pezzo ". Sul tema degli espropri, il ministro ha sottolineato che i proprietari " verranno indennizzati di più rispetto ad altre opere: in questo caso c'è un indennizzo maggiore ". Salvini ha assicurato che un altro degli aspetti che verrà tenuto sotto controllo " è il contrasto al malaffare, agli interessi sporchi: le prefetture sono molto presenti e cercheremo di evitare che si infili nel progetto gente che non si deve infilare ".

La nota della società

Nelle ultime ore, come anticipato, si è discusso di atti aggiuntivi ai contratti per la realizzazione su proposta dell'amministratore delegato, Pietro Ciucci: lo ha reso noto la società specificando che "il valore aggiornato dell'investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari, resta confermato a 13,5 miliardi, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall'aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023 ". L'approvazione del Cda è avvenuta anche alla presenza di Salvini.

"Vicini al via libera"

" Con l'approvazione degli ultimi documenti da parte del cda della società Stretto di Messina, il progetto del Ponte attende solo il via libera del Cipess per passare alla fase realizzativa": lo ha dichirato il sottosegretario al Mit di Forza Italia, Tullio Ferrante, specificando come siamo ormai a un passo dalla " madre delle grandi opere, simbolo della modernizzazione del nostro Paese: non sarà solo un'infrastruttura di alta ingegneria, ma un ponte verso lo sviluppo, verso la competitività e la modernizzazione del Paese. Grazie alla lungimiranza del presidente Silvio Berlusconi, che ha promosso il progetto scelto come attuale base per l'opera, l'Italia realizzerà un'infrastruttura all'avanguardia, simbolo della nostra capacità di affrontare a testa alta le sfide del futuro ".

Le parole di Ciucci

" Quest'ultima fase verso il Cipess è stata particolarmente impegnativa sia per la mole dei documenti da presentare, sulla quale abbiamo posto il massimo dell'attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come è stato con il recente Accordo di Programma sottoscritto da sette firmatari ": è stato questo il commento all'Ansa dell'Ad Pietro Cucci al termine del Consiglio di Amministrazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipess - ha detto Pietro Ciucci - che dovrebbe avvenire entro la fine dell'estate, dopo la registrazione della Corte dei conti, la deliberà sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa"