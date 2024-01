Ponte sullo Stretto, Salvini indica la strada: “Apertura cantieri entro estate 2024”

L’apertura dei cantieri per il Ponte sullo Stretto entro l’estate del 2024: questo l’obiettivo del ministro Matteo Salvini. Ospite di Quarta Repubblica, il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti si è sbilanciato così sulla grande opera che collegherà la Sicilia e la Calabria, diventando un ambizioso corridoio europeo: “Ho fatto una riunione oggi pomeriggio con l’ad e i nostri tecnici. Il Ponte degli italiani creerà minimo 40 mila posti di lavoro in due Regioni come Calabria e Sicilia che hanno fame di lavoro, e porterà un valore aggiunto di 15 miliardi di euro con benefici in tutta Italia” .

Nel corso del suo intervento nel programma condotto da Nicola Porro, Salvini ha rimarcato che dal punto di vista economico sarà la Lombardia la Regione che beneficerà maggiormente del Ponte sullo Stretto. Il vicepremier ha aggiunto sul punto: “Quel Ponte serve, serve a tutt’Italia, serve a professionisti, lavoratori, pendolari e viaggiatori ogni giorno. Conto che entro estate 2024 dopo cinquantadue anni di chiacchiere, centreremo l'obiettivo di aprire i cantieri”.

Salvini ha indicato la strada e le aspettative per il Ponte sullo Stretto sono grandi. Intervenuto a una conferenza stampa organizzata a Catanzaro sulla sperimentazione della riforma quadriennale degli istituti tecnici e professionali, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato che il ponte rappresenterà una grande opportunità per Calabria e Sicilia: “ Stiamo lavorando per far sì che nelle due Regioni possa nascere un'offerta scolastica tecnico-professionale di supporto alla formazione di tutte le maestranze, competenze e professionalità che saranno necessarie per la costruzione di quest'opera. Ma soprattutto per la gestione sviluppo di quelle enormi potenzialità che quest'opera genererà per il territorio, credo che anche questo sia un segnale importante" .