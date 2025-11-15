"Vergogna"."Provocazione". Bufera sul premio Luchetta a Francesca Albanese

Una nuova polemica si è abbattuta su Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha ricevuto un riconoscimento al Premio internazionale di giornalismo Luchetta. " State premiando una persona che diffonde falsità, incita all'odio e, soprattutto, si fa portavoce della difesa dei terroristi di Hamas. La signora Albanese — e con lei, indirettamente, la vostra Fondazione — arriva a sostenere che i veri colpevoli siano gli israeliani, attribuendo loro la responsabilità delle vittime civili di Gaza. Che vergogna ", hanno dichiarato il presidente della comunità ebraica di Trieste e Friuli Venezia Giulia, Alessandro Salonichio e il rabbino capo di Trieste e Fvg, Eliahu Alexander Meloni in un articolo pubblicato sul quotidiano triestino Il Piccolo.

A organizzare il premio è stata la Fondazione Luchetta che si occupa di assistenza ai bambini, nata in ricordo di Marco Luchetta, giornalista morto nel corso di un servizio giornalistico a Mostar, in Bosnia, nel 1994 durante la guerra, insieme a Alessandro Saša Ota e Dario D'Angelo. Per l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia il premio ad Albanese " è una scelta del tutto inopportuna " perché, dice in una nota, " parliamo di un riconoscimento nato per onorare quattro valorosi reporter uccisi in scenari di guerra un'eredità che impone equilibrio, serietà e rispetto. Per questo considero anche politicamente provocatoria la scelta di attribuirlo ad Albanese ". Il premio verrà consegnato il prossimo 21 novembre a Trieste che, ha precisato l'onorevole, " è città di convivenza religiosa e culturale, dove coesistono Chiesa cattolica, ortodossa e comunità ebraica. Conferire qui un premio di tale valore a chi ha diffuso parole che non favoriscono la pacificazione non rende onore né al Premio né alla città stessa. Trieste e la memoria dei quattro giornalisti caduti meritano rispetto. Non così ".