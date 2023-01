"Tuo fratello...", "Vota sinistra". È scontro Boschi-Donzelli

Tra garantismo e giustizialismo, vecchie ruggini e rivalità mai sopite. Nella puntata di giovedì di Porta a porta è andato in scena un durissimo scontro tra Maria Elena Boschi e Giovanni Donzelli. Nel corso del dibattito all’interno del salotto di Bruno Vespa, il volto di Italia Viva ha rivangato le offensive social dell’esponente di Fratelli d’Italia nei confronti del padre e della famiglia di Matteo Renzi, rispettivamente a processo per il crac di Banca Etruria e per fatture false, vicende giudiziarie termine con assoluzioni.

Lo scontro Boschi-Donzelli

Un botta e risposta piuttosto vivace, scaturito dalle precisazioni della Boschi: “Senza fare troppo polemica, ma lei sa benissimo come negli anni passati dai banchi del parlamento del Consiglio regionale ha fatto delle battaglie politiche su delle indagini in corso, a cominciare da quella nei confronti della mia famiglia sul caso Banca Etruria e quella nei confronti della famiglia Renzi, che si sono risolte poi in un’assoluzione piena, senza nessuna condanna. Ma lei - il j'accuse della parlamentare di Iv - la utilizzava come arma politica in modo demagogico e giustizialista”.

La renziana ha poi ricordato la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il fratello del parlamentare di FdI. Niccolò Donzelli è chiamato in causa in un’inchiesta sui presunti fallimenti pilotati di tipografie e stamperie, l’accusa è di bancarotta fraudolenta: “Quando è stato arrestato suo fratello per bancarotta, noi non lo abbiamo fatto. Anzi: io le faccio gli auguri, perché sono garantista davvero. Va bene che quando uno va al governo cambia posizione su tutto, voi di FdI siete diventati quelli della retromarcia”.