Il presidente Mattarella ha lasciato l'ospedale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato l'ospedale Santo Spirito di Roma, dove martedì sera era stato ricoverato per l'impianto di un pacemaker.

Come sta il presidente? Le sue condizioni sono buone e il decorso procede bene, come confermato dalle dimissioni di stamani. Ieri, a poche ore dall'intervento, si era dedicato alla consueta lettura dei giornali tramite il suo iPad nella stanza dell’ospedale.

Dopo l’allarme diffusosi martedì, quando rumors parlavano di un suo ricovero improvviso - poi confermato dal Quirinale - il clima è molto più rilassato e ne è conferma anche il fatto che il presidente abbia confermato i suoi impegni in agenda, a partire dalla celebrazione del 25 aprile, molto sentito da Mattarella. Ma già prima, mercoledì 23 aprile, il capo dello Stato riceverà al Quirinale una delegazione delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma: un evento che rientra nella ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione. Due giorni dopo il presidente si sposterà in Liguria per l’evento principale del 25 aprile. A Genova, città medaglia d’oro al Valor Militare, visiterà anche Villa Migone, luogo simbolo della liberazione della città: fu proprio lì che il generale Meinhold firmò l’atto di resa davanti al CNL.

Nonostante il forte riserbo del Quirinale, più che giustificato, è probabile che a Mattarella fosse già stato consigliato l’impianto di un pacemaker, strumento medico molto utilizzato dopo i 70 anni. Ma nella mattinata di martedì è probabile che un leggero malessere, un fastidio o indagini di laboratorio, abbiano indotto i medici ad accelerare la collocazione del pacemaker.

Che ci sia stata un’accelerazione è indubbio, come è altrettanto evidente che non ci sia stata alcuna emergenza visto che Mattarella fino a un’ora prima è stato visto al Quirinale. Anzi, poco prima, alle 18 aveva avuto un colloquio ufficiale con il presidente del Montenegro Milojko Spajić.