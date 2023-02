I soliti vip schierati: tutti in campo per le primarie Pd

Il Partito democratico, alle prese con l’ultima settimana delle primarie, non parla di politica e si affida, di nuovo, ai vip. Siano essi professori, cantanti o artisti, i “vip” del Pd hanno un unico grande compito: salvare la pelle di un partito in forte crisi d’identità e di leadership e, per ultimo, rivitalizzare un congresso politico lungo, noioso e distante dalle sensibilità degli elettori. Dalla conduttrice Simona Ventura, al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, passando per il cantautore Francesco Guccini, sono diversi gli artisti engagé schierati con il Pd. Dalle parti del Nazareno il mantra è sempre lo stesso: abbandonare gli elettori, che infatti sono sempre meno, e affidare il proprio destino ai “vip” di sinistra.

I vip si schierano per il Pd

Difficilmente, visti i nomi degli artisti schierati, si può ancora parlare di egemonia culturale della sinistra o di intellighenzia rossa come ai tempi di Antonio Gramsci. Quello che è certo, ancora oggi, è che la maggior parte degli artisti di sinistra si schierano con il Pd. Chi con il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, chi con la giovane candidata e deputata dem, Elly Schlein. E allora, anche all’interno della squadra “vipponi”, si formano due diverse correnti.

Francesco Guccini, noto cantautore schierato a sinistra, vive la corsa alla segreteria direttamente in casa: lui voterà per Bonaccini, sua moglie ha già scelto Schlein. Le due squadre, bene o male, sono già definite. L’attore Claudio Amendola insieme al collega Lino Guanciale si è schierato fin da subito con la giovane deputata dem. Il primo dice di votare Elly Schlein, perché “è di sinistra” , il secondo si è fatto “portavoce del comitato Schlein” in Abruzzo. Elly Schlein può contare anche sull’appoggio di Levante, che dal palco di Sanremo ha espresso con un “Bella ciao” il suo sostegno alla causa.

Dall’altra parte, schierati con Stefano Bonaccini, troviamo lo chef Massimo Bottura, il comico Paolo Cevoli e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Perfino la conduttrice televisiva, Simona Ventura, si è schierata con il governatore emiliano: “Lui c’è sempre stato per la sua gente” . Gli ultimi, in ordine cronologico, a scendere in campo sono la cantante Paola Turci, pro Schlein, e lo scrittore Carlo Lucarelli: “Conoscono bene Stefano Bonaccini– dice sui social Lucarelli – ti sostengo, ti stimo e ho fiducia in te”.

Bonaccini avanti, la Schlein insegue

Intanto ieri, archiviati i congressi degli iscritti, sono usciti i primi dati ufficiali che comprendevano anche i voti in Lombardia e nel Lazio, dove si votava una settimana dopo per evitare la sovrapposizione con le Regionali. Fuori gli outsider, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, saranno Stefano Bonaccini e Elly Schlein, come da pronostici, a sfidarsi nei gazebo domenica prossima. Bonaccini, forte dei 18 punti di distacco, si aggiudica il primo posto anche in Lombardia dove conquista 10 province su 12. Elly Schlein, dal canto sui, è avanti nelle due grandi città: Roma e Milano.