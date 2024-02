Primo via libera per la revoca dell'onorificenza a Tito

La revoca dell'onorificenza al dittatore Tito è sempre più vicina. La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al testo base unificato che modifica la normativa attuale stabilendo che la revoca possa avvenire anche dopo la morte dell'insignito.

"In ogni caso incorre nella perdita dell'onoreficenza l'insignito, anche se defunto, che si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità", è questa la formula che ha portato tutte le forze di maggioranza e d'opposizione a votare compattamente il testo. Unica eccezione è stata quella dell'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana che si è astenuta. Si chiude così, dopo alcuni giorni, la melina portata avanti dal centrosinistra italiano che faticava a votare insieme alla maggioranza. Il centrodestra presentato tre proposte di legge a firma Massimiliano Panizzut (Lega), Walter Rizzetto e Fabio Rampelli (entrambi Fdi) che sono stati poi unificate nel testo votato oggi e che ha come obiettivo dichiarato quello di revocare il titolo di Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana conferito nel 1969 dall'allora Capo dello Stato Giuseppe Saragat all'ex presidente della Jugoslavia Josip Broz, il maresciallo Tito.