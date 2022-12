Primo ok dell’Aula alla manovra: via libera con 221 sì

La Camera ha dato l'ok alla alla fiducia sulla manovra, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. Il voto sul provvedimento è previsto per domani mattina. L'Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Successivamente riprenderà la seduta con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge di Bilancio, atteso per le primissime ore della mattina. La corsa contro il tempo del governo per evitare l'esercizio provvisorio sta arrivando a compimento: l'iter dovrà concludersi entro il 31 dicembre ma il calendario previsto dal governo prevede l'ultimo passaggio di voto tra il 27 e il 28 dicembre, abbondantemente entro i limiti.

" È come con gli aerei quando c'è un pò di turbolenza, l'importante è atterrare ", ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti parlando in Transatlantico con i cronisti, interpellato in merito alla concitazione vissuta nelle ultime battute della manovra economica. Mentre era assieme al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, Giorgetti ha replicato scherzando: " Non vi impressionate, siete giovani. Sono qui con il ministro Pichetto e abbiamo visto 50 anni di manovre in due, ne abbiamo viste di tutti i colori ".

In Aula si sono registrate le proteste dell'opposizione per la presentazione da parte del governo di due emendamenti alla manovra su cui l'esecutivo ha incassato la fiducia e relativi alle tabelle del disegno di legge di bilancio. Ma ciò sul quale si stanno puntando le opposizioni sono minuzie. Il primo emendamento è di natura puramente tecnica e contabile per l'allineamento delle coperture. Il secondo emendamento assegna 20 milioni di euro per l'acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi e 400.000 euro per contrastare la peste suina in Piemonte. Ciò che l'opposizione contesta al governo è di natura prettamente procedurale, lamentando la mancata comunicazione dei testi del governo per presentare subemendamenti. Il vicepresidente Mulè ha puntualizzato che è stata seguita la procedura di sempre.