"È solo il primo passo...". Conte tira dritto e stuzzica Schlein

Mentre il Partito democratico ha acuito le sue spaccature interne dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle, in cui sono state espresse idee divergenti rispetto a quelle da sempre sostenute dai dem, Giuseppe Conte gongola. La presenza del segretario del Pd è per lui un primo passo per una possibile alleanza elettorale, che nella sua visione del mondo potrebbe insidiare quella di centrodestra, mai così coesa. Il timore dell'area riformista del Pd è che il partito si appiattisca completamente sulle posizioni pro Russia e che si allei al grillismo militante più estremo.

" Gli elettori si chiedono qual è il progetto e la visione politica del M5s e lo stesso per il Pd, non pensano ad alleanze strategiche. Per battere queste destre bisogna portare una visione alternativa giorno per giorno, se io e Schlein ci chiudiamo in una stanza non battiamo la Meloni ", ha detto l'avvocato a Otto e mezzo, che poi ha aggiunto: " La manifestazione di sabato è servita a definire il Paese che vorremmo, è un primo passo ". Ma Giuseppe Conte, dall'alto del suo egocentrismo, non tiene conto di una cosa: quella rappresentata in piazza è forse l'Italia che vorrebbero lui e Schlein, e forse una parte degli elettori del M5s. Ma gli elettori e, quindi, gli eletti del Pd, vogliono davvero quello? La risposta è no, come si è notato dalla direzione nazionale, che per la prima volta non ha nemmeno approvato il documento del segretario nella sua interezza. In due giorni, dopo la manifestazione, il Pd ha perso due pezzi, di cui uno, Alessio D'Amato, sta valutando se andar via anche dal partito.