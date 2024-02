Bufera sullo spot di Libenar che cancella la mamma: "La Rai non lo trasmetta"

Pro Vita & Famiglia si schiera contro Libenar e la Rai. La multinazionale attiva nel settore dei prodotti per l’infanzia ha, infatti, creato una nuova pubblicità trasmessa fa Raiplay in cui un neonato è accudito da "due papà".

Lo spot, intitolato “Facciamo tutti un bel respiro”, vede i due papà mezzi addormentati che guardano la culla dove riposa il proprio figlio in evidente difficoltà. “Con un bimbo con il naso chiuso la vita quotidiana presenta tante sfide in più“, si legge nella descrizione della pubblicità che si chiude così: “Noi di Libenar lo sappiamo e vogliamo dimostrare di stare davvero accanto e comprendere i bisogni di tutta la famiglia, dando a tutti un po’ di respiro grazie ai nostri prodotti. E a un po’ di ironia".

"Si tratta di un fatto gravissimo, sia perché cancella la verità naturale ed elementare che tutti nasciamo da una mamma e da un papà; sia, soprattutto, perché sponsorizza implicitamente una pratica barbara come l’utero in affitto, che è un reato in Italia" , si legge in un comunicato di Pro Vita & Famiglia in cui si sottolinea come questa pratica comporti lo sfruttamento del corpo della donna e il mercato dei bambini. Secondo l'associazione fondata da Tony Brandi e Jacopo Coghe "è intollerabile che il servizio pubblico, pagato da tutti i cittadini italiani attraverso il canone, diffonda attraverso i suoi canali streaming una réclame ideologizzata e di parte, che cancella la figura materna con l’intento di normalizzare la nuova schiavitù del XXI secolo". Pro Vita & Famiglia ha, pertanto, avviato una petizione per chiedere alla Rai e alla Libenar di ritirare subito "il vergognoso spot pro-utero in affitto!". Uno spot che ribalterebbe "la verità naturale ed elementare che tutti nasciamo da una mamma e da un papà" e che, di fatto, cancella la figura della madre.

Anche l'eurodeputato della Lega Danilo Oscar Lancini si è schierato contro lo spot che "cancella la mamma" e sui social ha scritto:“RaiPlay ha trasmesso una nuova pubblicità nella quale un bebè è rappresentato con “due papà”… MA STIAMO SCHERZANDO!?”.