"Schedatura". "Problema è cosa si vede nel video". Lezione della Lega a Conte su Apostolico

Prima la sconfessione del decreto Cutro, poi l'attività social pro migranti, infine il video risalente al 2018 dove è in prima fila ad un sit-in contro l'allora governo gialloverde sul tema dell'immigrazione. Il caso Apostolico è al centro del dibattito politico ormai da diversi giorni, la dicotomia è nota: la Lega invoca le dimissioni della toga rossa, la sinistra chiede chiarezza sull'origine della sequenza incriminata.

Di fronte agli ultimi attacchi strumentali arrivati da Pd e 5 Stelle, il Carroccio ha tenuto a precisare: "Per qualcuno a sinistra il problema è 'chi ha girato il video', in pubblica piazza di un evento pubblico. Per la Lega e milioni di italiani il problema è cosa si vede in quel video, ovvero un giudice in mezzo a una manifestazione dove si insultano ('assassini... animali...') poliziotte e poliziotti, e si inneggia alla clandestinità. Cosa chiediamo? Scuse e dimissioni" .

L'unico obiettivo della sinistra - Renzi escluso - è quello di delegittimare Salvini, senza entrare nel merito della stortura. L'ultimo in ordine di tempo è stato il leader grillino Conte: "La Digos fa sempre dei filmati quando ci sono delle manifestazioni, ma come poi arrivano questi filmati a un ministro delle infrastrutture che non c'entra nulla? Il ministro delle Infrastrutture Salvini chiarisca come e perché ha avuto quei filmati. Quei filmati sono stati realizzati dalla Digos e sono nella disponibilità delle forze di polizia per altri compiti, non per attaccare i magistrati" .

Giuseppi ha aggiunto: "Fermo restando che i magistrati devono essere e apparire imparziali, non possiamo permettere che ci sia una schedatura e che venga messa a disposizione degli esponenti politici di turno di governo che, peraltro, non c'entrano nulla con la questione dell'ordine pubblico. Perchè se noi iniziamo a fare queste filiere in cui tutti iniziano a deviare dai propri compiti istituzionali non riusciamo più" .