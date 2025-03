"Atteggiamento da nonno". Bersani entra nella polemica sul caso Prodi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul caso Prodi è intervenuto anche Pier Luigi Bersani, che ospite di La7 è intervenuto nella polemica che tiene banco da sabato. Dopo aver cercato di smentire quanto detto da Lavinia Orefici, giornalista di Rete 4 che fin dall'inizio ha denunciato l'accaduto, senza essere creduta da una pletora di sostenitori, ma anche di esponenti, della sinistra, Romano Prodi davanti all'evidenza ha ammesso quel che è accaduto. Il video trasmesso da Dimartedì, infatti, si vede chiaramente il Professore lo scorso sabato ha afferrato una ciocca di capelli della giornalista. " Ha fatto un gesto da nonno, ma la giornalista non è sua nipote ", ha sottolineato Bersani a Otto e mezzo su La7.

Certamente, ha aggiunto l'ex segretario del Pd, " c'è stato qualcosa di indelicato e sbagliato ". Detto questo, Bersani si è unito a quanti, in parlamento, hanno cercato di rispondere in primis e Meloni e poi anche a Orefici: " Ernesto Rossi nel manifesto di Ventotene ha scritto che a seconda delle circostanze la proprietà privata potrà essere abolita, corretta o limitata. È quello che dice l'articolo 42 della Costituzione. Tanto è vero, cara Meloni, che non abbiamo forse nazionalizzato la produzione elettrica? ". Bersani ha volutamente evitato di citare Aldo Spinelli, che da giorni è stato assunto da guida politica dalle opposizioni, anche da chi non ne aveva mai, o quasi, sentito parlare. Bersani ha cercato di spostare il fulcro del discorso dalla discussione principale, che è l'atteggiamento di Prodi nei confronti della giornalista.

Nel frattempo, Prodi ha detto la sua sulla questione, chiedendo di non strumentalizzare e senza mai scusarsi con Orefici. " Nessuna scusa, non una parola sui modi sgarbati con cui ha maltrattato la giornalista. Da Prodi una pezza peggiore del buco: si vergogni ", ha detto il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

al di là dell'episodio in sé, quello che io temo sempre di più è la deriva cui simili comportamenti possono condurre; oltre alla deriva parimenti mi preoccupa anche il presupposto di idee che sta dietro. L'arroganza sottile, quasi legittimata, è un elemento che purtroppo caratterizza tanti ambienti della società, politica e istituzioni in primis

