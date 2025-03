"Prodi? Ha sbagliato e il Pd è ancora troppo paternalista"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Ho trovato molto irritanti sia il gesto sia le parole di Prodi. Mi sono talmente meravigliata da pensare che fosse un prodotto dell’intelligenza artificiale”. Patrizia Prestipino, deputata romana del Pd, interviene così sulla polemica che ha investito l'ex presidente del Consiglio e "padre nobile" del centrosinistra.

Nel primo governo Prodi le donne erano due e nel secondo erano 6 su 26, mentre nel più governo Draghi il PD ha espresso solo esponenti uomini. Esiste ancora un forte problema di maschilismo nel PD?

“Premesso che non si possono paragonare i governi di centrosinistra e dell’Ulivo di 30 anni fa con la situazione attuale, va detto che i tre nomi maschili del governo Draghi erano dovuti a una spartizione tra le correnti. E se anche i capicorrente sono uomini, va da sé che quando bisogna nominare i ministri, per forza di cose, si scelgono degli uomini, soprattutto in un governo tecnico in cui le rappresentanze politiche sono molto ridotte”.

Schlein ha di recente denunciato la presenza di un forte paternalismo nel Pd. Lei condivide le sue parole?

“La politica va di pari passo con la società e, siccome anche la società è stata per anni intrisa di maschilismo e continua ad esserlo in certi settori, la politica non ne è esente. Meraviglia piuttosto che anche un partito di sinistra e progressista come il Pd sia stato contaminato dal maschilismo che ora si sta attenuando, ma che fino a qualche anno fa è stato molto forte. Premesso che ho sostenuto Stefano Bonaccini e che su alcune cose abbiamo posizioni diverse rispetto alla linea politica, ho molta ammirazione per Elly Schlein e per il gruppo di donne che sta guidando il Pd. Lei è doppiamente sotto attacco sia per essere donna sia per la sua giovane età da uomini di un’altra generazione che continuano a darle consigli paternalistici come se fosse una ragazzina a cui si dà una pacca sulla spalla e le si dice ora va’ a casa. Io, invece, credo che bisogna avere rispetto del suo lavoro perché è tenace e preparata e ha riportato molti giovani e molti delusi a votarci di nuovo”.

Il centrosinistra è più maschilista del vituperato centrodestra?

“Diciamo che, sia a destra sia a sinistra, sono pochi gli uomini che accettano di essere scavalcati dalle donne, magari più brave, più competenti e più giovani”

Perché la leadership della Meloni nel centrodestra non viene messa in discussione dagli uomini, mentre nel centrosinistra alcuni "padri nobili" vorrebbero impedire alla Schlein di candidarsi a premier?

“Perché Meloni è la prima leader donna di un partito che è molto cresciuto negli anni e ha ottenuto la possibilità di esser lei la candidata premier. Il Pd, invece, ma in genere tutta la sinistra, prima della Schlein, non ha mai avuto una leader donna e, quindi, ora è giusto e utile che sia lei candidarsi a premier alle prossime elezioni Politiche”.

Perché non è stato il Pd a emanare importanti leggi a favore delle donne come quello sullo stalking, il codice Rosso e il reato di femminicidio?

Se si è

arrivati a certi risultati è per il lavoro di tante donne di centrosinistra che avevano già gettato le fondamenta: penso alla legge sulle dimissioni in bianco, sull’assegno unico, contro la disparità salariale e al codice rosa.