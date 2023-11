La profezia di Tremonti sulle due guerre ai confini dell'Europa

L’illusione della pace universale è ormai alle spalle, la politica deve riflettere sul dossier difesa: Giulio Tremonti non ha dubbi. Aprendo la seconda edizione della Conferenza internazionale "La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)", il presidente di Aspen Institute Italia e della Commissione Affari esteri e Comunitari dellla Camera dei Deputati s’è soffermato sul clima di alta tensione a livello internazionale ed è tornato al 2003, quando il governo italiano propose di emettere eurobond per infrastrutture e difesa europea. La proposta venne respinta, ma oggi lo scenario è differente.

“Oggi che gli eurobond esistono devono essere applicati anche all'industria della difesa ”, l’analisi di Tremonti: “Terminata l'illusione della pace universale - idea base della globalizzazione, l'ultima utopia del '900 - torna essenziale dare priorità al sistema della difesa: come diceva Luigi Einaudi 'per una nazione importa più essere indipendente che essere ricca’” . Secondo l’ex titolare del Tesoro, in un sistema geopolitico caratterizzato dal 'global disorder' con due guerre ai confini europei – riferimento alla guerra in Ucraina e al conflitto in Medio Oriente – “la difesa torna ad assumere un ruolo altamente strategico” .

Uno dei temi al centro del dibattito ormai da diversi anni è la creazione di una difesa comune europea. Intervenuto alla conferenza Internazionale di Pavia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha evidenziato che “l’idea di un esercito europeo è senza dubbio una rivoluzione nel campo della Difesa e della Unione europea” . Come riportato dalla Provincia Pavese,il braccio destro del premier Meloni ha posto l’accento sulla necessità di tornare ad aumentare gli organici e le spese di investimento militare: “Questa non è più una decisione politica ma è una necessità di sopravvivenza: non possiamo non farlo. La Difesa è tornata ad essere il prerequisitivo della libertà, della democrazia e dello sviluppo” . In linea con Tremonti, Crosetto ha ribadito che l’unica possibilità è quella di mettere insieme le difese di Paesi diversi: “È un percorso in cui siamo facilitati perché lo abbiamo iniziato nella Nato dove da anni facciamo addestramenti congiunti e questo dobbiamo trasferirlo a livello europeo” .