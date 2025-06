"Pronti a parlarne". Donzelli apre al terzo mandato. Salvini: "Scegliere ora i candidati"

Ascolta ora 00:00 00:00

Fratelli d'Italia è disponibile a discutere la possibilità di un'apertura per la discussione della possibilità del terzo mandato. È quanto ha dichiarato il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, al termine dell’Esecutivo nazionale del partito che si è tenuto in via della Scrofa, a Roma. " Nel corso della riunione abbiamo fatto una analisi delle amministrative che si sono svolte, dei ballottaggi che sono in corso, e delle prossime elezioni regionali ", ha spiegato l'onorevole di FdI, dando seguito a un tema che nella Lega è particolarmente caldo, soprattutto per la posizione di Luca Zaia, governatore del Veneto, molto apprezzato dai suoi cittadini.

" Vogliamo mettere in ogni regione il miglior candidato possibile, senza voler mettere bandierine, e siamo sicuri che faranno così anche gli alleati che in proporzione al peso elettorale sicuramente in questo momento hanno più regioni di noi. Non ci mettiamo a fare il Cencelli, ci aspettiamo che non lo facciano nemmeno gli alleati ", ha proseguito Donzelli. " Abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato, se viene posto dalle Regioni. Se pongono questo tema lo affrontiamo e ne parliamo. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna Regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale ", ha aggiunto l'onorevole. Questo tema, ha sottolineato, " deve essere affrontato come equilibrio tra poteri. Una riflessione? Si può aprire anche prima delle regionali, le Regioni non ce l'hanno posta formalmente, quando lo faranno vedremo anche quali sono i tempi ".

Matteo Salvini ha chiamato gli alleati a rapide decisioni sui candidati, auspicando che " il centrodestra a giorni trovi la soluzione per Veneto, Toscana, Campania, Puglia, mentre nelle Marche abbiamo un bravo governatore che va riconfermato, però ogni giorno che passa per il centrodestra è un giorno perso ". L'ambizione, ha aggiunto, è " di vincere ovunque, ma i candidati vanno trovati il prima possibile, non a luglio o agosto, se voti a ottobre ". E facendo riferimento a Zaia ha sottolineato: " Mettere in discussione il modello di buon governo del Veneto non sarebbe compreso dai veneti. Zaia ancora è il governatore più apprezzato d'Italia: garantire lo stesso modello, la stessa squadra e lo stesso equilibrio è assolutamente cosa buona e giusta ".

prevalere il buon senso e non ne faccio una crociata, se non cambia la legge andiamo al voto come previsto

L'Italia a mosaico, a macchia di leopardo sui mandati non può eistere per cui ben venga lo sblocco dei mandati se ci sarà

E sulle parole di Donzelli ha parlato anche lo stesso Zaia, il quale ha dichiarato che a suo avviso deve "". Il governatore si è detto anche d'accordo sull'uniformazione del Paese: "".