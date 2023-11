"Proposta interessante". Salvini spacca i sindacati: cos'ha deciso sullo sciopero

Matteo Salvini spacca il fronte dei sindacati, a pochi giorni dallo sciopero generale proclamato in tutta Italia a partire da venerdì 17 novembre, esprimendo un giudizio positivo sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl a proposito della "partecipazione al lavoro". Il vicepresidente del Consiglio ha infatti " approfondito con grande interesse " il progetto e, in una nota della Lega, precisa che " la ritiene molto ragionevole e interessante ". Per questo motivo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti " intende sostenerla in prima persona ", aderendo alla proposta. Il leader leghista fa riferimento all'iniziativa "La partecipazione al lavoro" che è una proposta promossa dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. L'obiettivo è quello di dare piena attuazione all'art. 46 della Costituzione in cui viene sancito " il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende ".

Non esattamente una buona notizia per Cgil e Uil, che vede così rompersi (o quantomeno decisamente erodere) l'asse tra le più importanti sigle sindacali d'Italia. La confederazione guidata dal segretario Luigi Sbarra - che tra l'altro non ha aderito allo sciopero generale - ha infatti ottenuto un importante appoggio politico da Matteo Salvini pochissime ore dopo lo scontro a distanza che si è consumato tra Landini, leader della Cgil, e lo stesso vicepremier sull'astensione dal lavoro prevista tra quattro giorni: " Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo - si affermava in un comunicato della Lega - è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil che, come certificato dal Garante, ignora perfino l'Abc delle mobilitazioni, così come chiarito dal ministro Salvini. In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l'intera giornata ". A stretto giro era arrivata la replica dell'ex segretario generale della Fiom: " Non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no ".