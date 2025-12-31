Protesta contro il semestre "filtro" ma poi passa l'esame

Ricordate Leonardo Dimola, il ragazzo diventato il volto della protesta contro il semestre filtro di Medicina e protagonista del siparietto ad Atreju di contestazione al ministro Anna Maria Bernini? Il paradosso è che lui gli esami previsti per accedere li ha superati. Tutti e tre: Biologia, Chimica e Fisica. Lo scrive lo stesso giovane sui social, rispondendo a un'amica.

Quindi le urla di protesta erano un siparietto gratuito, visto che superare le prove non era impossibile, come invece sostenevano gli studenti che manifestavano. Per entrare nel corso di laurea bastava (giustamente) mettersi a studiare