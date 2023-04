Qatargate: Panzeri lascia il carcere e va ai domiciliari

Detenuto dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, Antonio Panzeri è uscito dal carcere di Saint-Gilles per andare agli arresti domiciliari. La scarcerazione con sorveglianza elettronica era stata sancita dalla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles una settimana fa. Arrestato con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro, l’ex europarlamentare dem è apparso visibilmente dimagrito e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Lasciata la prigione belga con un borsone a tracolla ed una borsa per la spesa, è salito su una vettura che lo attendeva per condurlo al suo domicilio.

Qatargate, Panzeri lascia il carcere

Volto di spicco nonché deus ex machina dello scandalo Qatar, Panzeri a gennaio si è “pentito” optando per il patteggiamento: pena ridotta ad un anno effettivo di reclusione, con multa di 80 mila euro e la confisca di tutti i beni acquisti. Su quest’ultimo punto, la stima del denaro ricavato dalle mazzette ricevute da Doha e Rabat si è attestata attorno al milione di euro.

La svolta è arrivata lo scorso 17 gennaio, con un memorandum fondamentale per gli inquirenti. I faccia a faccia del politico italiano - ex Partito Democratico e Articolo Uno - con le autorità si sono susseguiti a ritmo serrato, con l’introduzione di elementi che hanno portato all’arresto del dem Andrea Cozzolino – attualmente ai domiciliari a Napoli – e del belga Marc Tarabella (anche lui ai domiciliari). Allo stesso tempo, sono tornate in libertà la moglie Maria Dolores Colleoni e la figlia Silvia, entrambe accusate di essere sue complici nel traffico di soldi sporchi.