Altro che salario minimo: il Pd cerca "volontari" da far lavorare gratis ai concerti

Desta qualche perplessità l’atteggiamento del Pd. La truppa guidata da Elly Schlein combatte in aula e nei vari talkshow per strappare il salario minimo, ma poi va alla ricerca di collaboratori disposti a lavorare gratis. Il prossimo 22 luglio è in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia il concerto di Harry Styles, tra gli artisti più famosi al mondo, e i dem collaborano con i gestori della location. Ebbene, la Federazione piddina ha aperto le selezioni per trovare volontari disponibili a coprire turni di dieci ore.

Harry Styles chiuderà il suo “Love On Tour” proprio a Reggio Emilia, un evento da oltre 100 mila presenze. Biglietti – rigorosamente sold out – tra i 65 e i 173 euro. Come riportato dal Fatto Quotidiano, la gestione della RCF Arena è affidata alla alla C.Volo spa, una cordata di 7 imprese tra cui c’è anche l’Arena Campovolo srl formata dal manager di Ligabue, Claudio Maioli e da Ferdinando Salzano, amministratore di Friends&Partners S.p.a., una delle maggiori società nella musica live. Il Pd collabora allo svolgimento dei concerti in Arena e la Federazione di Reggio Emilia ha inviato un messaggio a simpatizzanti e iscritti per il concerto di Styles.

“Se ti va di fare volontariato, puoi fare riferimento a” con l’indicazione di un contatto telefonico. Segnalata anche la mansione, ossia “distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore” . Come anticipato, non si tratta di un impegno soft: il primo turno è dalle 6.00 di mattina alle 16.00 di pomeriggio, mentre il secondo turno è dalle 14.30 fino alla fine del concerto. Forse per invogliare il destinatario, la Federazione Pd reggiana ha aggiunto: “I turni sono lunghi ma il lavoro in sé non è pesante, naturalmente durante il turno si può mangiare, fare pause e tutto il necessario e assistere al concerto” .