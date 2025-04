"Quanto cosa un chilo di pane?". La figuraccia di Boschi con Delmastro

Ascolta ora 00:00 00:00

Restare ancorati alla realtà e vivere la quotidianità dei cittadini è il primo dovere di un politico, se desidera assolvere al meglio ai propri obblighi verso chi l'ha votato. Alcuni lo fanno, altri meno, e così anche una semplice domanda sul costo di un chilo di pane rischia di diventare un campo minato. È quel che è successo nell'ultima puntata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti in onda il lunedì sera su Rai Tre, dove il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha messo in difficoltà Maria Elena Boschi con una domanda alla quale saprebbe rispondere chiunque.

" Abbiamo rinnovato i contratti pubblici con una media di aumento di 180 euro al mese e Boschi riesce incredibilmente a venire a raccontare una menzogna più colossale di questo palazzo e dire che gli stipendi sono diminuiti ", ha detto il sottosegretario difendendo il lavoro fatto dal governo in due anni e mezzo dopo un decennio di gestione in mano all'attuale opposizione. L'ex ministro del governo Renzi è andata quindi sulla difensiva, provando a fare un po' di populismo spicciolo: " Ma da lei da quanto non parla con una persona per strada? Lo sa che con l'inflazione il potere d'acquisto dei cittadini è calato? ". Ma Delmastro non si è fatto trovare impreparato e con la sua controreplica ha fatto cadere il velo di ipocrisia di cui questa sinistra è ammantata ormai da troppo tempo, distante anni luce dai cittadini e dagli operai che pretende di rappresentare senza conoscerne realmente le condizioni.

" Quanto fa un chilo pane? Io lo so dato che ci vado a comprarlo. Quanto fa? ", ha chiesto il sottosegretario per dimostrare al pubblico del programma, che in passato magari ha dato il suo voto a Boschi, che tutte le chiacchiere stanno a zero e che da quelle parti manca il contatto con la realtà. " Anche io lo so ", ha detto Boschi che, incalzata da Delmastro, ha cercato di prendere tempo senza rispondere alla domanda, fino a quando ha sparato una cifra: " Quanto costa un chilo di pane? Due euro e mezzo ". Il sottosegretario l'ha immediatamente corretta, sottolineando che in Italia è arrivato a costare " fra 3 e 4 euro. Ne conosce pochi di mercati rionali. Li conosce la destra, non lei. Un chilo di pasta invece? ". Boschi ha tentato di giustificarsi dicendo che dove lo acquista lei costa 2.5 euro.

Se fa polemiche spicciole, con me sbaglia, perché noi la realtà la conosciamo, a differenza vostra

", ha sottolineato il sottosegretario. Un'altra magra figura per queste opposizioni, che non hanno nemmeno il polso dell'economia italiana, non sui massimi sistemi ma banalmente sul costo del pane.