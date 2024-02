Quelle lacrime di coccodrillo per i clandestini morti di buonismo

Lo stato maggiore del centrosinistra ieri era in Calabria. Alla buon'ora, verrebbe da dire. La leader Pd Elly Schlein (nella foto), l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e l'eurodeputato dem Pietro Bartolo hanno deposto un mazzo di fiori sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in memoria delle vittime della tragedia dell'immigrazione e per i familiari, a loro dire «traditi da Giorgia Meloni, che non ha mantenuto la promessa di fare verità e giustizia». A un anno esatto dal naufragio del caicco partito dalla Turchia con 180 migranti, che cancellò metà di quelle anime ci sono delicatissime indagini in corso: sulla dinamica del naufragio, sul ruolo della Guardia Costiera e delle navi della Guardia di Finanza, per capire chi abbia sbagliato a non impedire che il mare in tempesta si inghiottisse il barchino. Ma anche sul perché la barca non si sia fermata in Grecia o in Puglia, ma proprio a Cutro. C'entra la 'ndrangheta? La cittadina è l'enclave di della cosca dei Grande Aracri, guarda caso la stessa che fa il bello e il cattivo tempo a Reggio Emilia, «la nuova capitale della mafia calabrese al Nord» secondo la felice definizione del procuratore capo reggiano Gaetano Calogero Paci, oscurata dai media come l'inquinamento mafioso dell'Emilia rossa. A chi oggi si batte il petto e piange lacrime di coccodrillo sui morti di Cutro bisognerebbe ricordare un pezzo importante della verità che la sinistra reclama: i 30mila morti del Mediterraneo sono vittime del buonismo che incoraggia l'immigrazione clandestina, di chi fa affari con gli scafisti, di chi lucra sul business dell'accoglienza, coop rosse e 'ndrangheta comprese.

Verità e giustizia passano anche da provvedimenti come il Piano Marshall per l'Africa, l'accordo con l'Albania e il decreto Cutro, svuotato dalla solita giurisprudenza creativa. Mentre chi si balocca tra urne funerarie e urne elettorali fa spallucce sulla «sua» borghesia rossa che tresca coi boss.