Fiorello querelato per diffamazione dalla regione Liguria: cosa ha detto

Fiorello risulta essere indagato dalla procura di Imperia per alcune esternazioni fatte durante la conduzione di Viva Radio 2. A querelare il conduttore è stato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana a fronte delle dichiarazioni di Fiorello in cui definiva " la Liguria un rave " con " il vice di Toti finito in un’inchiesta con escort e cocaina, Toti è stato arrestato e quindi adesso ne serve un altro, il vice, ma questa non è una Regione, questa è un rave, d’ora in poi chi vuole andare in Liguria dev’essere maggiorenne, non puoi andare così ".

Ma Piana è risultato completamente estraneo al caos dei festini a base di droga ed escort che iniziò nel 2021 quando, a Genova, venne scoperto un giro di prostituzione in un appartamento. Il nome di Piana venne fuori dalle dichiarazioni di una escort, arrestata insieme a due imprenditori, che lo inserì tra i partecipanti ma il vicepresidente non ha mai partecipato: fu un errore della donna. Lo dimostra anche il fatto che Piana non è mai stato indagato ed è sempre risultato estraneo ai fatti. Per questa ragione, Piana ha deciso di procedere con la querela, in considerazione delle affermazioni lesive della sua reputazione.

Le parole di Fiorello arrivarono quando la Liguria venne scossa da un altro terremoto giudiziario, indipendente da quello del 2021, che portò in carcere Giovanni Toti, sempre dichiaratosi innocente. Nei prossimi mesi la procura è chiamata e effettuare le indagini necessarie per capire se sussistono gli estremi per proseguire, quindi andare a processo, o se chiedere l'archiviazione della posizione dello showman. Il nodo è il diritto di critica e di satira: se verrà riconosciuto, la denuncia si chiuderà in un nulla di fatto.

In alternativa, si dovrà passare il fascicolo ai giudici del tribunale di Imperia. Nel frattempo, Fiorello ha interrotto la sua esperienza con Viva Radio 2, che andava in onda al mattno sia sulle onde radio che sul secondo canale della Rai.