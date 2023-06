"Questi sono gli errori da evitare". Prodi pontifica ma la sua ricetta è ideologica

Ogni tanto, Romano Prodi torna alla carica contro il centrodestra nel tentativo di pontificare e di riportare in auge una dottrina che può essere considerata passata, sicuramente vintage, incapace di fare ancora presa sugli elettori. Nel suo ultimo intervento alla "Repubblica delle idee" in corso nella sua Bologna, l'ex premier ha bollato come errore l'esistenza di partiti che portano avanti un pensiero diverso da quello da lui portato avanti mediante la solita propaganda.

" I nazionalismi resistono: o quelli di nostalgia, come quello francese, o quello di dottrina, come quello italiano... Ecco, questi sono gli errori da evitare ", ha sentenziato Prodi, salendo su un ipotetico pulpito che nessuno gli ha offerto per il suo sermone. Lo stesso ex premier si rende conto che l'attuale sinistra a guida Elly Schlein è fin troppo debole per poter sperare di recuperare terreno e così spiega ai suoi quale, secondo lui, potrebbe essere la giusta strada per recuperare terreno. " Se noi recuperiamo il riformismo, noi ricostruiamo un Europa, che se ne può andare in modo assolutamente differente dal recente passato. Il problema è riacquistare una nostra identità, riacquistare le idee fondamentali che ti portano ad avere il diritto di governo ", ha detto Prodi.

Ma la direzione attualmente intrapresa dal Pd guidato da Schlein sembra essere ben lontana dal riformismo. La propaganda di Prodi, durante l'intervento alla "Repubblica delle idee" mira anche a colpire il centrodestra: " Sta portando avanti due paure, la paura delle tasse e quella dell'immigrazione. Bisogna spiegare le due cose con chiarezza: le tasse ci vogliono,ma devono essere giuste, progressive, non flat, servono per salvare il welfare state... Se iniziamo a spiegare questo, si torna a vincere ". Un'illusione, più che una certezza, quella che Romano Prodi cerca di far passare come idea vincente al popolo rosso, che infatti non sembra accogliere in maniera particolarmente convinta la ricetta teorizzata dall'ex premier.