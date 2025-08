Ranucci indagato per gli audio di Sangiuliano. FI: "La Rai rifletta"

Sigfrido Ranucci è indagato per interferenze illecite nella vita privata a causa della messa in onda, su “Repo”t", dell’audio della telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Insieme a lui, è indagato il giornalista Luca Bertazzoni. Il file in questione faceva riferimento al presunto tradimento dell’allora titolare del Mic con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La prima reazione è quella di Forza Italia con un messaggio alla Rai: l’azienda rifletta.

Ranucci è indagato per un “reato grave” è la sottolineatura del senatore e capogruppo forzista nella commissione di Vigilanza Rai Roberto Rosso: “Ribadendo sempre e nei confronti di tutti il nostro fermo garantismo, quanto accaduto non può che indurre delle riflessioni sul tipo di servizio pubblico che si vuole proporre ai cittadini. La Rai non può diventare strumento di un gossip sguaiato. È perciò chiaro che l'azienda dovrà valutare le azioni di chi ne rappresenta il volto in tv".

“Una scelta di voyeurismo televisivo, inutile, a fatti conclusi, che già criticai aspramente come commissario della vigilanza. Non è una querela per diffamazione ma una grave ipotesi di reato” è invece il commento di Maurizio Gasparri: “Fatte salve le garanzie costituzionali che noi riconosciamo agli indagati fino a sentenza passata in giudicato, occorre notare, come Ranucci sempre solerte sugli altri, si sia guardato bene dal giustificare il suo comportamento". Il presidente dei senatori azzurri ha rimarcato che si pone un problema a carico di viale Mazzini sui comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori: “Dai social, inoltre, apprendiamo che lo stesso Ranucci è stato ospite della Boccia in un podcast da lei condotto e che con la stessa persona, indagata in molteplici procedimenti giudiziari a Roma, a Pisa e a Napoli, avrebbe presentato il suo libro in provincia di Napoli.

È evidente che la tutela della dignità delle persone è un confine che nessuno potrà travalicare. Nessuno gode di impunità e anche Ranucci deve rispettare le leggi. La Rai ha il dovere di attivare tutti i meccanismi interni previsti dalle normative e non fare sconti a nessuno".