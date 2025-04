"Razzi da Gaza a Tel Aviv". E gli antagonisti cercano di issare la bandiera di Hamas a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Le forze dell'ordine hanno evitato per ora gli scontri ma, com'era prevedibile, la manifestazione per la Palestina di Roma del 25 aprile si è presentata a Porta San Paolo con l'intento di provocare la comunità ebraica di Roma in memoria della Brigata ebraica che, come ogni anno, ricorda i propri partigiani. Furono 800 gli ebrei che presero parte alla Resistenza italiana, non pochi se si considerano i rastrellamenti nelle città e le deportazioni. Ma accecati dall'odio per Israele, fomentati e sobillati dai professionisti del disordine, i gruppi per la Palestina hanno cercato di disturbare la manifestazione autorizzata della comunità ebraica. Sono stati circondati dagli agenti che hanno impedito qualunque tipo di contatto e solo dopo che il corteo autorizzato si è spostato, i sostenitori della Palestina sono stati fatti avvicinare alle mura di San Paolo.

Ma a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato: alcuni pro Pal hanno cercato di issare sulle mura la bandiera di Hamas con una scritta in arabo, ma sono stati subito accerchiati e fatti allontanare. La bandiera verde è stata vista tra le mani di uno dei militanti del Carc, Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo. Sono stati gli stessi manifestanti a bloccarli per evitare che potessero scatenarsi gravi polemiche. Non va dimenticato che Hamas, in Europa, è considerata un'organizzazione terroristica e che è responsabile della morte di migliaia di persone nella Striscia di Gaza.

" La resistenza si fa così, razzi, razzi, razzi da Gaza a Tel Aviv ", hanno urlato i manifestanti durante la manifestazione, prima che venisse deposta la corona vicino alle targhe dedicate ai Caduti per la Resistenza sulle mura. " Il senso della manifestazione di oggi è quello di riappropriarsi di una piazza della Resistenza che voleva essere strumentalizzata con bandiere dello Stato sionista e ucraine, due Stati che nel 1945 non esistevano. Ora come allora tutta la società civile, democratica e antifascista celebra gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo e il diritto alla resistenza di tutti i popoli ", hanno dichiarato.

I Pro Pal si sono poi spostati verso Parco Schuster dove convoglierà intorno alle 12 anche ilconvocato alle 9:00 a Tor Marancia. Una parte degli attivisti Pro Pal presidia ancora piazzale di Porta San Paolo.