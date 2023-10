Record positivo di sentiment per Giorgia Meloni: raggiunto il 68.47%

Record di sentiment positivo il 20 ottobre per Giorgia Meloni da quando è salita a Palazzo Chigi. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente del Consiglio ha registrato un sentiment positivo del 68.47% che rappresenta il record dell’ultimo anno. La rilevazione è stata effettuata tramite uno studio condotto da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzato attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening nata nel 2018 e realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana da sviluppatori italiani.

Sono bastate 24 ore al premier per guadagnare quasi 9 punti percentuali in positivo passando dal 59.55% ad, appunto, il 68.47%. La maggiore rilevazione precedente è stata del 67.38%, toccato a febbraio. Vis Factor ha analizzato post e conversazioni su X, Facebook e Instagram per ottenere il dato finale della sua ricerca. Ieri, per il premier, non è stata una giornata come le altre. A livello umano, probabilmente, è stata la più difficile da quando è salita a Palazzo Chigi. Al mattino ha annunciato la separazione con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset al quale era legata da 10 anni e con il quale 7 anni fa ha avuto una bambina, Ginevra. In tanti nelle ultime 24 ore hanno espresso la propria solidarietà al premier dal punto di vista umano, compresi numerosi "colleghi" della politica, anche degli schieramenti opposti.

Dopo l'annuncio, Giorgia Meloni non è poi tornata sull'argomento e si è concentrata sul lavoro. In queste ore è a Il Cairo e poi dovrebbe recarsi in Israele per incontrare il premier locale Benjamin Netanyahu. Nello stesso comunicato, per altro, ha specificato che quelle sarebbero state le sue uniche parole sul tema. Da parte sua, invece, Andrea Giambruno non ha rilasciato alcuna dichiarazione: in accordo con Mediaset si è auto-sospeso dalla conduzione del programma che conduce su Rete4. Una decisione figlia, soprattutto, dei filmati trasmessi da Striscia la notizia.