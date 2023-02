Durata, risorse, fondi: cosa significa "autonomia differenziata"

" Non si vuole dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell'Italia ". È questa la premessa chiave contenuta nella bozza relativa all'Autonomia differenziata approvata dal Consiglio dei ministri. L'auspicio espresso è che tutte le Regioni possano aumentare la propria velocità grazie a una riforma che può rappresentare " una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali ".

La durata

Il testo è stato messo a punto da Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali. Nella bozza si legge che l'intesa tra lo Stato e la singola Regione ha una durata " comunque non superiore a 10 anni ". Non è esclusa la possibilità di chiederne la cessazione dell'efficacia. Alla scadenza l'accordo si intende rinnovato per lo stesso periodo a meno che non si dovesse palesare una diversa volontà da parte dello Stato o della Regione, che però andrebbe manifestata 12 mesi prima della scadenza.

I livelli essenziali delle prestazioni

Si afferma che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è demandata a uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Prima della deliberazione del Cdm bisognerà acquisire l'intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere. Le materie o gli ambiti di materie Lep devono essere indicate dalla legge.

Nel caso in cui dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni potrebbero essere trasferite dallo Stato alla Regione " solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica ".

Le risorse

La Commissione paritetica Stato-Regione avrà il compito di individuare le risorse necessarie per l'Autonomia differenziata. Nel progetto sono state adottate soluzioni, come ad esempio la compartecipazione a tributi o entrate erariali, che siano " commisurate alla maggiore spesa che le Regioni interessate dovranno sostenere ".

Il fondo di perequazione

Il fondo di perequazione " dovrà essere utilizzato anche dalle Regioni che non fanno richiesta dell'autonomia differenziata ". In tal modo " cresce l'Italia ". Nella direzione della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale lo Stato " promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti " anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese. A tal proposito si prevede l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale e l'effettuazione di interventi speciali.

Il ruolo del Parlamento