Referendum, Cerno al Tg4: "Le sentenze politiche di certe toghe sono il vero spot per il comitato del sì"

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per fare il punto sui temi principali della giornata, numerosi e impegnativi. Lo scambio tra Giorgia Meloni e i magistrati dell'Anm è stato commentato anche dal direttore del Giornale, il quale ha voluto sottolineare che " la via giudiziaria per abbattere i governi è l’unica che ha utilizzato la sinistra dal ‘94 nella lunga era Berlusconiana " e l'ha fatto, ha proseguito Cerno, " accanendosi su di lui e sulla sua dimensione aziendale e privata ".

Il direttore avanza nel suo ragionamento ricordando che, " come è stato teorizzato per iscritto da uno dei magistrati più importanti d’Italia in una famosa mail, che definiva la premier 'pericolosa', si utilizzano l’immigrazione e la criminalità per fare un’azione contro il governo ". Quindi, è sistematico " che una serie di sentenze che hanno natura politica, che riguardano una piccola parte della magistratura, vogliano fare da controlegislatore ", pertanto " impediscono che parta l’Albania fino a quando avranno carte per farlo ", " lasciano in giro i criminali perché il diritto è sempre del criminale e mai della vittima " e poi " ci troviamo a piangere le vittime e si dà la colpa al governo di non essere intervenuto ". Questa " è una storia che conosciamo e che deve terminare. Anche per questo il vero comitato del sì sono queste sentenze sono queste decisioni che stanno convincendo gli italiani ".

Si è poi tornati a parlare di Crans-Montana, della morte dei 40 giovani, un'emergenza davanti alla quale " l’Italia ha dato un esempio di grande reazione ". Il direttore ci ha tenuto a ribadire che " questo fatto non è una tragedia, le tragedie avvengono di fronte a fatti che non sono prevedibili né controllabili dall’uomo. Questa è una carneficina, dove il ruolo omissivo dell’uomo a partire dai proprietari è evidente ".

la parola garantismo significa che dobbiamo aspettare una condanna e dobbiamo dare gli strumenti per difendersi di fronte a 40 ragazzini morti oltre 100 feriti

l’idea che non esista un responsabile materiale e che quindi non ci sia il tentativo di impedire che questo fugga o che questo modifichi il quadro probatorio è un compito che non riguarda il giustizialismo o il garantismo ma il punto di vista delle vittime

si è svegliata da questo torpore che abbiamo visto e sta cominciando a fare un’indagine che doveva cominciare qualche giorno fa

Cerno ha ricordato che